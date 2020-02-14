Алексеенко сыграет с Грищуком в первом туре шахматного турнира претендентов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские шахматисты Кирилл Алексеенко и Александр Грищук сыграют друг с другом в пером туре турнира претендентов. Жеребьевка состоялась в пятницу.

Россиянин Ян Непомнящий сыграет с голландцем Анишем Гири. Теймур Раджабов из Азербайджана встретится с американцем Фабиано Каруаной, а китаец Дин Лижэнь сыграет со своим соотечественником Ван Хао.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля, его победитель встретится в матче за мировую корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.