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Турнир претендентов по шахматам

Алексеенко сыграет с Грищуком в первом туре шахматного турнира претендентов

Ян Непомнящий сыграет с Анишем Гири

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские шахматисты Кирилл Алексеенко и Александр Грищук сыграют друг с другом в пером туре турнира претендентов. Жеребьевка состоялась в пятницу.

Россиянин Ян Непомнящий сыграет с голландцем Анишем Гири. Теймур Раджабов из Азербайджана встретится с американцем Фабиано Каруаной, а китаец Дин Лижэнь сыграет со своим соотечественником Ван Хао.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля, его победитель встретится в матче за мировую корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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