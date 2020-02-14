"СКА-1946" досрочно стал победителем Западной конференции МХЛ

ТАСС, 14 февраля. Санкт-петербургский "СКА-1946" досрочно гарантировал себе первое место по итогам регулярного чемпионата в Западной конференции Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), обыграв в пятницу команду "СКА-Варяги" из Ленинградской области.

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу "СКА-1946".

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 108 очков после 58 игр и стал недостижим для преследователей в борьбе за первую строчку по итогам регулярного сезона. В прошлом сезоне "СКА-1946" также стал лучшим по итогам регулярного сезона.

"СКА-1946" ни разу не выигрывал Кубок Харламова - главный трофей МХЛ, клуб дважды доходил до финальной серии (2014/15, 2017/18).