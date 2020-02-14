Клуб НХЛ "Миннесота" отправил в отставку главного тренера Брюса Будро

ТАСС, 14 февраля. Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" отправило в отставку с поста главного тренера Брюса Будро. Об этом сообщает пресс-служба "Миннесоты".

В ночь на пятницу "Миннесота" дома проиграла "Рейнджерс" по буллитам со счетом 3:4. После 57 матчей "Миннесота" занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 61 очко.

"Генеральный менеджер Билл Герин объявил, что клуб освободил главного тренера Брюса Будро от его тренерских обязанностей", - говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Будро Дин Эвасон.

Будро 65 лет, он возглавлял "Миннесоту" с 2016 года, под его руководством клуб дважды выходил в плей-офф НХЛ, оба раза проиграв в первом раунде. Также Будро тренировал "Анахайм", с которым в сезоне-2014/15 дошел до финала Восточной конференции, и "Вашингтон".