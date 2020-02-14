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Чемпионат мира по биатлону

Норицын не находит объяснения слабому результату Мироновой в спринте на чемпионате мира

Россиянка заняла в этой гонке 38-е место

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 14 февраля. /ТАСС/. Слабый результат Светланы Мироновой в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце пока не поддается объяснению, предпосылок к нему не было. Об этом журналистам рассказал старший тренер сборной России Виталий Норицын.

Российские биатлонистки в пятницу не смогли попасть в число призеров спринтерской гонки. Лучший среди них результат показала Екатерина Юрлова-Перхт (21-е место). Миронова стала 38-й, Лариса Куклина - 48-й, Ирина Старых - 53-й.

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"Сто процентов, это не ее ход, - сказал Норицын про результат Мироновой. - Я успел обсудить с ней гонку, она сказала, что ей самой непонятно, почему она показала такую скорость. По ходу прохождения дистанции она не ощущала западения скорости. Надо сейчас разобраться, в чем причина".

"Второй год подряд ей тяжело соревноваться в Антхольце, хотя сейчас были все предпосылки к тому, что здесь все будет в порядке: на сборе в Риднау она себя хорошо чувствовала. Может, волнение сыграло свою роль", - добавил он.

Миронова в этом сезоне стала третьей в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Для биатлонистки эта медаль стала первой на соревновании такого уровня.

Выступление на чемпионате мира женская команда продолжит в воскресенье, когда пройдет гонка преследования.

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Чемпионат мира по биатлону
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