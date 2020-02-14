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Чемпионат мира по биатлону

Куклина уверена, что у российских биатлонистов будут медали на чемпионате мира

В пятницу россиянки остались без наград в спринте
Лариса Куклина Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Лариса Куклина
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 14 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Лариса Куклина уверена, что команда сумеет завоевать медали на чемпионате мира в Антхольце. Об этом она рассказала журналистам после спринтерской гонки на турнире, которая прошла в пятницу.

Российские биатлонистки не смогли попасть в число призеров спринта. Лучший результат среди них показала Екатерина Юрлова-Перхт (21-е место). Светлана Миронова стала 38-й, Лариса Куклина - 48-й, Ирина Старых - 53-й.

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"Я всегда надеюсь на лучшее, на позитив, - сказала Куклина. - Уверена, что все будет хорошо и у нас будут медали".

Российская команда обновила собственный антирекорд по количеству гонок без медалей с учетом этапов Кубка мира. После спринта в Антхольце это цифра увеличилась до 28.

"Я буду только рада, если мне доверят стартовать в каждой гонке, думаю, что с каждым стартом мне будет легче", - рассказала Куклина о готовности выступать в каждой из гонок чемпионата мира.

Турнир продлится до 23 февраля.

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Чемпионат мира по биатлону
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