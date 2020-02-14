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Футбол в Испании

Тренер "Лейпцига" Нагельсман заявил, что в 2018 году отказался возглавить "Реал"

Немецкий специалист считает, что не сможет прогрессировать в испанском клубе

ТАСС, 14 февраля. Главный тренер немецкого футбольного клуба "Лейпциг" Юлиан Нагельсман заявил, что в 2018 году он мог возглавить мадридский "Реал". Слова специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Independent.

По итогам сезона-2017/18 "Хоффенхайм" под руководством Нагельсмана впервые в истории клуба занял третье место в чемпионате Германии. Отмечается, что это достижение привлекло руководство "Реала", которое предложило немецкому специалисту место главного тренера мадридской команды.

"Сначала я был удивлен, но я все взвесил и понял, что не буду чувствовать там себя комфортно. Я хочу прогрессировать, а в "Реале" никто не даст на это времени. Туда надо приходить уже будучи лучшим тренером. Сейчас я не лучший, но признаю, что хочу им стать", - сказал Нагельсман.

"В "Реале" или "Барселоне" не дают времени на раскачку, все хотят видеть только победы в каждой игре и трофеи. Если ты не выигрываешь, то нельзя говорить "я все еще молод и буду расти", - добавил Нагельсман.

Нагельсман начал тренерскую карьеру, возглавив "Хоффенхайм" в феврале 2016 года. Он стал самым молодым главным тренером чемпионата Германии. На тот момент ему было 28 лет. Летом 2019 года он возглавил "Лейпциг".

В чемпионате Германии после 21 тура "Лейпциг" находится на втором месте, отставая на одно очко от "Баварии". Подопечные Нагельсмана продолжают участие в Лиге чемпионов, где в 1/8 финала встретятся с английским "Тоттенхэмом".

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