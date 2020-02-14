"Спартак" победой завершил групповой раунд клубного ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл португальскую "Брагу" со счетом 6:4 в матче третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит на арене "Мегаспорт" в Москве.

В составе "Спартака" голы забили Юрий Котов (8-я минута), Федор Земсков (25, 31), Алексей Павленко (26), Алексей Макаров (29), Джордан Соарес де Оливейра (29).

В группе B "Спартак" занял первое место, набрав после трех матчей 8 очков. "Брага" заняла второе место, набрав 6 очков. На третьем месте расположился бразильский "Фламенго" (3), на четвертом - швейцарский "Грассхоппер" (0).

В полуфинале турнира "Спартак" встретится с командой, которая займет второе место в группе A. В квартете А выступают московский "Локомотив", испанский "Леванте", турецкий "Аланьяспор" и японский "Токио Верди". "Локомотив", набрав 6 очков после двух матчей, гарантировал себе участие в полуфинале.

Полуфинальные матчи пройдут в субботу. Финал состоится 16 февраля.