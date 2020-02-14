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НХЛ

Хоккеист "Колорадо" Рантанен летом отправится служить в финскую армию

Шестимесячный срок службы в армии в Финляндии можно проходить отрезками

ТАСС, 14 февраля. Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Микко Рантанен летом отправится служить в армии Финляндии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на американский портал Colorado Hockey Now.

Согласно финскому законодательству, каждый физически здоровый мужчина, родившийся в Финляндии, должен отслужить в армии 6 месяцев или провести 13 месяцев на гражданской службе. При этом время службы можно разбить на несколько частей. По информации американского портала, Рантанен выбрал воинскую службу.

23-летний Рантанен в нынешнем сезоне провел 40 матчей в составе "Колорадо", в которых набрал 39 очков (19 шайб + 20 голевых передач). По итогам прошлого сезона он стал вторым бомбардиром команды. Финский нападающий был задрафтован "Колорадо" в 2015 году под десятым номером.

"Колорадо" находится на второй позиции в Западной конференции НХЛ, набрав 72 очка после 56 матчей.

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