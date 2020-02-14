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Зимние олимпийские виды спорта

Щегловский: историческая победа на ЧЕ добавит экипажу Сергеевой уверенности перед ЧМ

Российские боблеистки впервые завоевали золото европейского первенства

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Первая в истории российского спорта победа на чемпионате Европы по бобслею добавит экипажу Надежды Сергеевой уверенности перед мировым первенством, которое стартует 22 февраля в немецком Альтенберге. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России Павел Щегловский.

Российские бобслеистки Сергеева и разгоняющая Елена Мамедова завоевали золотые медали чемпионата Европы, который проходит в латвийской Сигулде. Сергеева и Мамедова показали результат 1 минуту 41,96 секунды. Второе место заняли румынки Андреа Греку и Иоана Георге (отставание - 0,02 секунды), третьими стали немки Штефани Шнайдер и Лисетт Тён (+0,07). Россиянки Алена Осипенко и Юлия Шокшуева заняли седьмое место (+0,84), Любовь Черных и Юлия Беломестных - восьмое (+0,87).

"Это первый крупный успех в истории отечественного бобслея, никогда ранее нашим спортсменкам не удавалось выигрывать титул чемпионок Европы, - заметил Щегловский. - Эмоции у нас просто зашкаливают. Мы очень рады, что наконец-то сумели добраться до призов. Значит, вся работа, проделанная на тренировках, оказалась не напрасной".

"Могу также отметить, что победа была одержана в остром соперничестве, нашим девчонкам противостояли сегодня все сильнейшие, за исключением американки Кэлли Хамприс. Совсем скоро в Германии стартует чемпионат мира по бобслею, и успех на европейском первенстве прибавит нашему сильнейшему женскому экипажу уверенности перед главным стартом года", - считает собеседник ТАСС.

В 2017 году на чемпионате Европы в немецком Винтерберге Сергеева вместе с разгоняющей Анастасией Кочержовой выиграли серебряные медали.

На Олимпийских играх в 2018 году Сергеева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил, в ее крови нашли запрещенное вещество. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую бобслеистку и аннулировал ее результаты на Олимпиаде в Пхёнчхане, срок дисквалификации спортсменки, неумышленно использовавшей запрещенные вещества, завершился в октябре 2018 года. 25-летняя Мамедова является бронзовым призером юниорского чемпионата мира 2017 года.

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Зимние олимпийские виды спорта
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