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Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве

"Локомотив" сыграет со "Спартаком" в полуфинале клубного ЧМ по пляжному футболу

Железнодорожники проиграли "Токио Верди" и заняли второе место в группе

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" проиграл японскому "Токио Верди" со счетом 3:6 в матче третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит на арене "Мегаспорт" в Москве.

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В составе российской команды отличились Лукао, Борис Никоноров и Артем Волошин. "Локомотив" вел по ходу игры со счетом 3:0.

"Локомотив" занял второе место в турнирной таблице группы А, набрав 6 очков. "Токио Верди" с 6 очками стал первым. Третье место занял испанский "Леванте" (3), четвертое - турецкий "Аланьяспор" (3).

В полуфинале 15 февраля"Локомотив" сыграет с московским "Спартаком", "Токио Верди" встретится с португальской "Брагой" - действующим победителем турнира. Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье.

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Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве
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Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве
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