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Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве

Тренер "Локомотива" ждет битвы со "Спартаком" в полуфинале клубного ЧМ по пляжному футболу

Александр Елизаров отметил, что его подопечные готовы "умирать на поле"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Главный тренер московского "Локомотива" Александр Елизаров считает, что железнодорожников ждет настоящая битва в полуфинале клубного чемпионата мира по пляжному футболу против столичного "Спартака". Об этом Елизаров сказал журналистам.

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В пятницу "Локомотив" уступил японскому "Токио Верди" со счетом 3:6 и занял второе место в группе А. Красно-зеленые вели по ходу встречи со счетом 3:0.

"Мы уже вышли в плей-офф до этого, настраивались на победу, но когда сопернику нечего было терять, они пошли умирать на поле. Мы все-таки вышли именно играть, - сказал Елизаров. - Где-то чуть-чуть им повезло, нам не повезло. Во втором тайме потеряли контроль над игрой, соперник поймал кураж".

В субботу железнодорожники сыграют в полуфинале с московским "Спартаком", занявшим первое место в группе В. "Не будет серьезного разговора в раздевалке, надо эмоционально восстановиться ребятам и подготовиться к завтрашнему матчу. Нас ждет битва, это дерби и матч за выход в финал. Будем умирать на поле", - заключил наставник красно-зеленых.

В другом полуфинале сыграют "Токио Верди" и "Брага". Финал турнира состоится 16 февраля.

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Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве
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