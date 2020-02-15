Сергеева считает, что победила на чемпионате Европы по бобслею благодаря быстрому старту

ТАСС, 15 февраля. Россиянка Надежда Сергеева считает, что завоевала золотую медаль чемпионата Европы по бобслею в двойках благодаря быстрому старту. Комментарий Сергеевой приводит пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

В пятницу Сергеева в паре с Еленой Мамедовой показали результат 1 минуту 41,96 секунды, одержав победу. Второе место заняли румынки Андреа Греку и Иоана Георге (отставание - 0,02 секунды), третьими стали немки Штефани Шнайдер и Лисетт Тён (+0,07).

"Я до сих пор не могу поверить в то, что мы стали чемпионками Европы, конечно, мы очень счастливы сейчас, - сказала Сергеева. - Мы установили рекорд трассы, немного рискуя собой. Конечно, это небезопасно, но итоговый результат важнее. Наш успех стал возможен во многом благодаря быстрому разгону".

"Трек в Сигулде является для меня по-настоящему родным, с ним у меня связано много приятных моментов и грустных. Здесь у меня были аварии и успехи, а сейчас удалось достигнуть наилучшего результата в карьере", - добавила спортсменка.

Сергеевой 32 года, она является серебряным призером чемпионата Европы 2017 года. На Олимпийских играх в 2018 году россиянка была признана виновной в нарушении антидопинговых правил, в ее крови нашли запрещенное вещество. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую бобслеистку и аннулировал ее результаты на Олимпиаде в Пхёнчхане, срок дисквалификации спортсменки, неумышленно использовавшей запрещенные вещества, завершился в октябре 2018 года.

Чемпионат Европы завершится 16 февраля.