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Футбол во Франции

Голевой пас Головина помог ФК "Монако" победить "Монпелье" в матче чемпионата Франции

Автором единственного забитого мяча стал Ислам Слимани

ТАСС, 15 февраля. Футболисты "Монако" со счетом 1:0 победили "Монпелье" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции.

Единственный гол на 52-й минуте забил Ислам Слимани, отличившись с передачи российского полузащитника "Монако" Александра Головина.

В текущем сезоне Головин провел в составе "Монако" 28 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав четыре результативные передачи. Всего полузащитник сыграл за "Монако" в 63 матчах, забил семь мячей и отдал восемь голевых передач.

"Монако" одержал третью победу подряд и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 38 очков в 25 матчах. "Монпелье" идет шестым, имея в активе 37 очков.

В следующем матче "Монако" на выезде сыграет с "Дижоном", а "Монпелье" в гостях встретится с "Анже". Обе встречи пройдут 22 февраля.

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