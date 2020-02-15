Тренер: победа россиянок на ЧЕ по борьбе станет мощным импульсом перед Олимпиадой

ТАСС, 15 февраля. Победа женской сборной России по вольной борьбе на чемпионате Европы в Риме станет для команды мощным импульсом в подготовке к Олимпиаде в Токио. Об этом главный тренер национальной команды Магомед Алиомаров заявил журналистам.

Россиянки завоевали на чемпионате Европы четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Победы одержали Ольга Хорошавцева (весовая категория до 55 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Екатерина Букина (до 76 кг) и Наталья Воробьева (до 72 кг). Серебро в активе Инны Тражуковой (до 62 кг), бронзовые награды достались Милане Дадашевой (до 50 кг), Стальвире Оршуш (до 53 кг), Любови Овчаровой (до 59 кг) и Марии Кузнецовой (до 65 кг).

"Мы рассчитывали, что не просто должны были победить, а сделать это убедительно, каждый день в голове такая мысль была. Нужно было всей Европе показать, что с нами надо считаться, идем к Олимпиаде, это сильная команда, она знает поставленные перед ней задачи. Будет им мощный импульс в подготовке к Играм", - сказал Алиомаров.

"Все увидели, что женская сборная России сильная. Да, мы упустили одну бронзовую медаль, это случайность. Марина Симонян не смогла сдержать натиск, сделала небольшую ошибку за 10 секунд до конца схватки", - подчеркнул тренер.

Специалист прокомментировал борьбу олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой, вернувшейся в большой спорт после рождения сына и выигравшей золото. "Наталья Воробьева с каждым днем идет лучше и лучше. Это видели все, кто смотрел чемпионат и ее полуфинал, где она провела мельницу - сильнейший и опасный прием. Ее скоростные качества и уверенность позволяют верить, что еще прибавит".