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Летние олимпийские виды спорта

Мамиашвили: усиление тренерского штаба позволило женской сборной по борьбе выиграть ЧЕ

Россиянки завоевали в Риме четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Усиление тренерского штаба и правильное понимание задач позволило женской сборной России по борьбе победить в общекомандном зачете чемпионата Европы в Риме. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

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Россиянки под руководством главного тренера Магомеда Алиомарова, который начал работу с командой год назад, завоевали на чемпионате Европы четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Победы одержали Ольга Хорошавцева (весовая категория до 55 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Екатерина Букина (до 76 кг) и Наталья Воробьева (до 72 кг). Серебро в активе Инны Тражуковой (до 62 кг), бронзовые награды достались Милане Дадашевой (до 50 кг), Стальвире Оршуш (до 53 кг), Любови Овчаровой (до 59 кг) и Марии Кузнецовой (до 65 кг).

"Алиомаров стал называть вещи своими именами, и его услышали. Он усилил тренерскую работу, это самое главное, под его руководством тренер вернулся к первоначальным функциям - от носильщика сумок за не совсем состоявшимися спортсменками к функциям воспитателя. Это непростая работа", - подчеркнул Мамиашвили.

"Боже упаси сейчас впадать в эйфорию в преддверии отбора на Олимпийские игры. Убежден - это должно стать для наших девочек посылом, что они могут, что они лучшие, такие вещи повышают и чувство ответственности, а значит, и работа идет уже совсем по-другому. Желаю, чтобы для каждой из них - и тех, кто боролся на ковре, и тех, кто следил за их успехами из дома, это стало площадкой некой психологической состоятельности и понимания - они конкурентоспособны, на борцовский ковер не с Луны спускаются, это такие же люди".

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Летние олимпийские виды спорта
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