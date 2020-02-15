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Массовый спорт

Глава "Трудовых резервов": понятие "корпоративный спорт" появится в законе

Илья Галаев отметил, что общество принимает участие в разработке проекта закона о любительском и корпоративном спорте

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Понятия "любительский спорт" и "корпоративный спорт" будут закреплены в законе. Об этом сообщил в субботу журналистам глава всероссийского физкультурно-спортивного общества "Трудовые резервы" Илья Галаев.

"Любительский спорт сейчас набирает обороты. Более того, сейчас в правительстве согласовывается закон о любительском и корпоративном спорте. Мы принимаем в разработке проекта этого закона участие", - сказал Галаев.

Он уточнил, что входит в рабочую группу Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ. "Я думаю, скоро о нем [законе] будет широко известно, но пока мы прорабатываем вместе с коллегами вопросы по любительскому, корпоративному и массовому спорту. Сейчас это очень слабо прописано в законе, практически ничего нет относительно любительского и корпоративного спорта. Формулировки добавятся, что это, как к этому пристраститься, для чего это надо, что будет помогать организаторам на местах проводить свои такие любительские старты", - отметил Галаев.

Физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" было создано в 1943 году и просуществовало до 1992 года. По поручению президента РФ Владимира Путина было возрождено в 2018 году. Своей целью преследует развитие корпоративного и массового спорта.

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