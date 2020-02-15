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Чемпионат мира по биатлону

Касперович: Логинов победой на ЧМ доказал, что Россия была и будет сильна в биатлоне

В субботу Логинов стал первым россиянином за 12 лет, который одержал победу в мужской личной гонке на чемпионатах мира
Александр Касперович Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Касперович
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов своей победой на чемпионате мира в итальянском Антхольце в спринтерской гонке на 10 км доказал, что Россия была, есть и будет сильной страной в биатлоне. Таким мнением с ТАСС по телефону поделился личный тренер спортсмена Александр Касперович.

Логинов преодолел дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе (+6,5 секунды; 1 промах), третьим стал его соотечественник Мартен Фуркад (+19,5; 0). Ранее в субботу ТАСС стало известно, Международный союз биатлонистов (IBU) признал олимпийского чемпиона Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и спортсмен был дисквалифицирован на два года.

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"Мы знали, что сегодня случилось, - рассказал Косперович. - Думал, он поднимет эту тему перед гонкой, но не стал. Но нам было очень обидно за те олимпийские медали - они столько радости всей нам, всей стране тогда принесли. Саша сегодня, считай, отомстил - показал, Россия была, есть и будет сильна в мировом биатлоне, и его медаль - общая медаль нашей России".

Логинов стал первым россиянином за 12 лет, который одержал победу в мужской личной гонке на чемпионатах мира, в 2008 году в спринте побеждал Максим Чудов. Последнюю победу на турнире в женских личных гонках одержала Екатерина Юрлова-Перхт в 2015 году, ставшая лучшей в индивидуальной гонке. Предыдущую золотую медаль на чемпионатах мира россияне завоевывали в мужской эстафете в 2017 году. Победа Логинова прервала серию из 28 гонок без медалей с учетом Кубка мира для российских биатлонистов.

"Мы долго к этому шли, но все-таки пришли - большая работа была проделана, Саша - трудяга, через столько прошел, ворошить уже не хочу, как это все было. Но он всегда на острие, всегда на виду, и все время чего-то не хватало. В этом году он был заряжен на победу очень сильно, вся его работа была направлена именно на этот чемпионат мира. Да, были травмы, опасно было распыляться", - подчеркнул Касперович.

"Мы вместе ехали на гонку, старались говорить на отвлеченные темы. Я сказал ему буквально следующее -работаем в том же режиме, аккуратно, я на подъеме. Работали в общем-то в обычном режиме, а обсуждать гонку будем по дороге домой. Сейчас все - эта медаль уже в истории, трудимся дальше", - заключил тренер Логинова.

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Чемпионат мира по биатлону
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