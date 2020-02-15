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Футбол во Франции

ПСЖ сыграл вничью с "Амьеном" в чемпионате Франции, уступая по ходу матча в три мяча

Встреча завершилась со счетом 4:4
Описание
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 15 февраля. "Пари Сен-Жермен" сыграл вничью с "Амьеном" со счетом 4:4 в гостевом матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе парижской команды забитыми мячами отметились Андер Эррера (45-я минута), Танги Куасси (60, 65) и Мауро Икарди (74), у хозяев отличились Серу Гирасси (5, 90+1), Гаэль Какута (29) и Фуссени Диабате (40). Для 17-летнего Куасси забитые мячи стали дебютными в чемпионате Франции. Защитник провел свой пятый матч за парижский клуб.

ПСЖ прервал серию из побед в чемпионате из пяти матчей, в последний раз клуб не сумел победить 12 января в домашнем матче против "Монако" (3:3). "Амьен" не может одержать победу 13 матчей подряд, в восьми из них он потерпел поражения. В последний раз команда выигрывала 2 ноября 2019 года в домашнем матче против "Бреста" (1:0).

В турнирной таблице лидирует ПСЖ, набрав 62 очка, "Амьен" идет на предпоследнем, 19-м месте с 21 очком. В следующем туре ПСЖ примет "Бордо" 23 февраля, "Амьен" днем ранее на выезде сыграет со "Страсбуром". 18 февраля парижане на выезде сыграют с немецкой "Боруссией" (Дортмунд) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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