Тренер сборной России: пребывание китайских фристайлистов в Москве прошло в штатном режиме

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Пребывание сборной Китая по фристайлу в Москве прошло в штатном режиме, команда размещалась согласно разработанному совместно с Роспотребнадзором механизму. Об этом ТАСС в субботу рассказал главный тренер сборной России Михаил Носов.

Этап Кубка мира по лыжной акробатике прошел в Москве 15 февраля, в нем принимали участие китайские спортсмены. Россия ограничила передвижение граждан Китая через российско-монгольскую границу в связи со вспышкой в КНР пневмонии, вызванной коронавирусом.

"В пятницу утром первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров собрал совещание по поводу коронавируса, на нем присутствовали представители министерства иностранных дел, МВД, Роспотребнадзора, представители спортивных федераций. С этим сталкивается не только Федерация фристайла России, просто мы стали первопроходцами. Совещание провели для того, чтобы федерации понимали, как взаимодействовать с китайской стороной в этой ситуации", - сказал Носов.

"Механизм следующий - люди с территории КНР прилетают в аэропорт "Шереметьево", там стоит тепловизор, если он выявляет какие-то отклонения, то человека сразу сажают на карантин. Когда китайская делегация прилетела, то их всех просканировали тепловизором, взяли необходимые анализы, мазки. Когда команда размещается, к ним в гостиницу приходят сотрудники Роспотребнадзора, регулярно измеряют температуру, если возникают какие-то подозрения, то члена команды или команду отправляют на карантин. У фристайлистов ничего такого не было, так что все прошло в штатном режиме", - сообщил собеседник ТАСС.

Сохранение конкуренции

Носов отметил, что китайские спортсмены должны иметь возможность принимать участие в международных соревнованиях.

"Механизм у российской стороны такой, а некоторые другие страны просто не выдают китайским спортсменам визы, и они не могут принять участие в соревнованиях. У нас выработан постоянный контроль за ситуацией, но спортсмены могут принять участие в соревнованиях. Мы понимаем, что спортсмены готовятся к соревнованиям и должны выступать, ведь сильнейшие должны соревноваться с сильнейшими", - считает Носов.

"Были определенные организационные сложности, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, команде Китая нужно было предоставить отдельное помещение, питание, у них был даже отдельный шатер. Но все было комфортно, они чувствовали себя нормально", - заключил собеседник ТАСС.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1523 человека, выздоровели свыше 8 тыс., инфицированы свыше 66,4 тыс.