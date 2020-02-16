"Локомотив" стал бронзовым призером клубного чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский "Локомотив" обыграл японский "Токио Верди" со счетом 6:2 в матче за третье место клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит на арене "Мегаспорт" в Москве.

В составе московской команды голы забили Борис Никоноров (4-я, 30-я и 33-я минуты), Льоренс Леон Гомес (5, 15), Остап Федоров (26). У японского клуба точными ударами отметились Диого да Сильва Катарино (5), Матеусиньо (19).

"Локомотив" и "Токио Верди" встречались на групповом раунде турнира, тогда победу одержала японская команда - 6:3.

В 2012 году "Локомотив" стал победителем клубного чемпионата мира, обыграв в финале бразильский "Фламенго" (6:4). В 2017 году российский клуб повторил успех, оказавшись сильнее иранского клуба "Парс Джоноби" (5:4).

В финале клубного чемпионата мира 2020 года в воскресенье встретятся московский "Спартак" и португальская "Брага".