Лыжник Большунов стал вторым в гонке преследования на многодневке "Ски Тур"

ТАСС, 16 февраля. Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования на 15 км классическим стилем на многодневной гонке "Ски Тур". Гонка преследования прошла в шведском Эстерсунде.

Победу одержал норвежец Пол Голберг, который преодолел дистанцию за 34 минуты 50,8 секунды. Россиянин уступил победителю 0,3 секунды. Третье место занял норвежец Мартин Нюэнгет (отставание 2,1 секунды).

Россиянин Иван Якимушкин занял 12-е место (+58,3), Андрей Мельниченко - 14-е (+1.02,0), Денис Спицов - 15-е (+1.05,7), Андрей Ларьков - 16-е (+1.06,9), Евгений Белов - 17-е (+1.07,3), Сергей Устюгов - 20-е (+1.40,5), Артем Мальцев - 30-е (+2.45,4), Глеб Ретивых - 59-е (+4.49,6).

Следующий этап многодневки пройдет 18 февраля в шведском Оре, мужчины и женщины выступят в спринте свободным стилем. "Ски Тур" завершится 23 февраля в норвежском Тронхейме. Гонка является этапом Кубка мира.