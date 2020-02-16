{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве

"Спартак" проиграл "Браге" в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

Встреча завершилась со счетом 3:8
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл португальской "Браге" со счетом 3:8 в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир завершился на арене "Мегаспорт" в Москве.

У португальского клуба мячи забили Джордан (1-я и 36-я минуты), Рафаэль Падилья де Лима (8), Бруно Шавьер да Сильва (12), Бернардо Баррал Мартинс (18), Андре Фонсека Лоуренсо (25), Леонардо Баррал Мартинс (29) и Фелипе да Сильва (32). В составе московской команды точными ударами отметились Мохаммад Ахмадзаде (21), Федор Земсков (29), Алексей Павленко (31).

"Спартак" и "Брага" встречались на групповом этапе турнира, тогда победу одержала российская команда - 6:4.

"Брага" второй год подряд участвовала в финале клубного чемпионата мира. В 2019 году португальцы выиграли турнир, обыграв итальянскую "Катанию" (7:6).

"Спартак" впервые пробился в финал чемпионата мира. В 2012 и 2017 годах победителем клубного мирового первенства становился московский "Локомотив", который в этот раз занял третье место, победив японский "Токио Верди" (6:2).

Теги
Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве
Реклама на ТАСС
Чемпионат мира по биатлону
Драчев призвал Логинова не обращать внимания на критиков после завоевания второй медали ЧМ
После субботней гонки ведущие биатлонисты Норвегии и Швеции критично высказались на тему победы россиянина, припомнив ему дисквалификацию за применение ЭПО
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС