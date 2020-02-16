"Спартак" проиграл "Браге" в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл португальской "Браге" со счетом 3:8 в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир завершился на арене "Мегаспорт" в Москве.

У португальского клуба мячи забили Джордан (1-я и 36-я минуты), Рафаэль Падилья де Лима (8), Бруно Шавьер да Сильва (12), Бернардо Баррал Мартинс (18), Андре Фонсека Лоуренсо (25), Леонардо Баррал Мартинс (29) и Фелипе да Сильва (32). В составе московской команды точными ударами отметились Мохаммад Ахмадзаде (21), Федор Земсков (29), Алексей Павленко (31).

"Спартак" и "Брага" встречались на групповом этапе турнира, тогда победу одержала российская команда - 6:4.

"Брага" второй год подряд участвовала в финале клубного чемпионата мира. В 2019 году португальцы выиграли турнир, обыграв итальянскую "Катанию" (7:6).

"Спартак" впервые пробился в финал чемпионата мира. В 2012 и 2017 годах победителем клубного мирового первенства становился московский "Локомотив", который в этот раз занял третье место, победив японский "Токио Верди" (6:2).