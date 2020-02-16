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Чемпионат мира по биатлону

Матыцин гордится успехом Логинова на ЧМ на фоне несправедливого отношения к спортсменам РФ

В субботу биатлонист завоевал золотую медаль в спринте, а в воскресенье стал третьим в гонке преследования
Министр спорта РФ Олег Матыцин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что вдвойне гордится успешным выступлением россиянина Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце на фоне несправедливого отношения к отечественным спортсменам. Таким мнением Матыцин поделился с ТАСС во время Матча звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ.

В субботу на чемпионате мира Логинов завоевал золотую медаль в спринте, в воскресенье россиянин стал третьим в гонке преследования.

"Я очень рад этому успеху. Очень сложному и на фоне, скажем так, не совсем справедливого отношения к нашим спортсменам. Это вдвойне приятно, и мы вдвойне гордимся такими успехами", - сказал Матыцин.

Чемпионат мира продолжится 18 февраля женской индивидуальной гонкой на 15 км. Турнир завершится 23 февраля.

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Чемпионат мира по биатлону
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