Мужская сборная России победила в эстафетном зачете Кубка мира по шорт-треку

ТАСС, 16 февраля. Мужская сборная России по шорт-треку заняла первое место в зачете Кубка мира в эстафетах.

Российские спортсмены за шесть этапов турнира набрали 34400 очков, одержав победы в двух гонках и один раз став вторыми. Второе место заняли южнокорейские спортсмены (34000), третьими стали китайцы (26640).

На заключительном этапе Кубка мира в Дордрехте (Нидерланды) в финале B в эстафете на 5000 м российская сборная в составе Дениса Айрапетяна, Даниила Ейбога, Константина Ивлиева и Александра Шульгинова заняла первое место. В основном финале победила команда Канады, второе место заняла сборная Нидерландов, третьими стали китайцы.