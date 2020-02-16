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Зимние олимпийские виды спорта

Мужская сборная России победила в эстафетном зачете Кубка мира по шорт-треку

Второе место заняли южнокорейские спортсмены, третьими стали китайцы

ТАСС, 16 февраля. Мужская сборная России по шорт-треку заняла первое место в зачете Кубка мира в эстафетах.

Российские спортсмены за шесть этапов турнира набрали 34400 очков, одержав победы в двух гонках и один раз став вторыми. Второе место заняли южнокорейские спортсмены (34000), третьими стали китайцы (26640).

На заключительном этапе Кубка мира в Дордрехте (Нидерланды) в финале B в эстафете на 5000 м российская сборная в составе Дениса Айрапетяна, Даниила Ейбога, Константина Ивлиева и Александра Шульгинова заняла первое место. В основном финале победила команда Канады, второе место заняла сборная Нидерландов, третьими стали китайцы.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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