Баскетболист "Автодора" Петенев выиграл конкурс бросков сверху в Матче звезд Единой лиги

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Игрок саратовского баскетбольного клуба "Автодор" Александр Петенев стал победителем конкурса бросков сверху в Матче звезд Единой лиги ВТБ, который проходит в Москве на "ВТБ-Арене".

В финале конкурса Петенев победил американского защитника санкт-петербургского "Зенита" Остина Холлинза.

В конкурсе трехочковых бросков второй год подряд победу одержал защитник клуба "Локомотив-Кубань" Виталий Фридзон. В финале россиянин выиграл у серба Бранко Мирковича из белорусского "Цмоки-Минска".

Матч звезд Единой лиги ВТБ проходит в четвертый раз в истории лиги. Команды встречаются в формате "Звезды России" против "Звезд мира". Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в 2017 году в Сочи, второй - в 2018 в Санкт-Петербурге, в прошлом году - в Москве.