Анохин: организация клубного ЧМ по пляжному футболу в Москве была на высоком уровне

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Клубный чемпионат мира по пляжному футболу, завершившийся в воскресенье в Москве, был организован на высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал президент Московской федерации футбола Сергей Анохин.

В финале клубного чемпионата мира московский "Спартак" уступил португальской "Браге" (3:8). Третье место, одержав победу над японским "Токио Верди" (6:2), занял столичный "Локомотив".

"В России любят пляжный футбол, и всегда, когда нет большого футбола, приятно посмотреть на пляжный футбол или Кубок легенд (ежегодный турнир с участием бывших игроков сборной России и зарубежных национальных команд - прим. ТАСС), - сказал Анохин. - Что касается клубного чемпионата мира, организация была на высоком уровне. Спасибо РЖД и Департаменту спорта Москвы".

"Что касается спортивных результатов, надо понимать, что этот турнир - коммерческий, - отметил собеседник агентства. - Не все сильнейшие команды мира принимали в нем участие, а именно чемпион России и обладатель кубка страны петербургский "Кристалл", а также ряд европейских команд. Поэтому назвать его чемпионатом мира среди клубов со спортивной точки зрения нельзя. Я бы хотел переговорить с организаторами и в будущем приглашать самые лучшие и топовые коллективы по спортивному принципу".

Говоря о финале турнира, Анохин признал, что "Брага" одержала заслуженную победу. "Португальцы, безусловно, оказались сильнее нашего "Спартака". Но приятно, что мы улучшили результаты и сыграли лучше, чем в прошлом году - "Спартак" занял второе место, а "Локомотив" - третье. В любом случае, мне как президенту Московской федерации футбола приятно, что столичные команды играют на достаточно высоком уровне и поддерживают свой статус", - резюмировал Анохин.