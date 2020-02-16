{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве

Анохин: организация клубного ЧМ по пляжному футболу в Москве была на высоком уровне

Президент Московской федерации футбола также отметил, что португальская "Брага" заслуженно стала победителем турнира
Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин Дмитрий Рогулин/ТАСС
Описание
Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Клубный чемпионат мира по пляжному футболу, завершившийся в воскресенье в Москве, был организован на высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал президент Московской федерации футбола Сергей Анохин.

В финале клубного чемпионата мира московский "Спартак" уступил португальской "Браге" (3:8). Третье место, одержав победу над японским "Токио Верди" (6:2), занял столичный "Локомотив".

"В России любят пляжный футбол, и всегда, когда нет большого футбола, приятно посмотреть на пляжный футбол или Кубок легенд (ежегодный турнир с участием бывших игроков сборной России и зарубежных национальных команд - прим. ТАСС), - сказал Анохин. - Что касается клубного чемпионата мира, организация была на высоком уровне. Спасибо РЖД и Департаменту спорта Москвы".

"Что касается спортивных результатов, надо понимать, что этот турнир - коммерческий, - отметил собеседник агентства. - Не все сильнейшие команды мира принимали в нем участие, а именно чемпион России и обладатель кубка страны петербургский "Кристалл", а также ряд европейских команд. Поэтому назвать его чемпионатом мира среди клубов со спортивной точки зрения нельзя. Я бы хотел переговорить с организаторами и в будущем приглашать самые лучшие и топовые коллективы по спортивному принципу".

Говоря о финале турнира, Анохин признал, что "Брага" одержала заслуженную победу. "Португальцы, безусловно, оказались сильнее нашего "Спартака". Но приятно, что мы улучшили результаты и сыграли лучше, чем в прошлом году - "Спартак" занял второе место, а "Локомотив" - третье. В любом случае, мне как президенту Московской федерации футбола приятно, что столичные команды играют на достаточно высоком уровне и поддерживают свой статус", - резюмировал Анохин.

Теги
Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве
Реклама на ТАСС
ЧМ по санному спорту в Сочи
Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата мира по санному спорту в Сочи
На счету российских спортсменов пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС