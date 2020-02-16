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Единая лига ВТБ

"Звезды мира" обыграли "Звезд России" в Матче звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ

Встреча завершилась со счетом 164:162, для выявления победителя понадобился овертайм
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Команда "Звезды мира" в овертайме победила "Звезд России" со счетом 164:162 в Матче всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

Самым результативным игроком матча стал российский защитник подмосковных "Химок" Алексей Швед, набравший 42 очка. У "Звезд мира" больше всех очков на счету американского разыгрывающего ЦСКА Майка Джеймса (34).

Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в четвертый раз. Первый подобный матч состоялся в 2017 году в Сочи, второй - в 2018 году в Санкт-Петербурге, в прошлом году он также прошел в Москве. Впервые победитель Матча звезд Единой лиги ВТБ был выявлен в овертайме.

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