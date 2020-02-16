Глава ФССР Гарт призналась, что после успешного ЧМ в Сочи ее сын захотел стать саночником

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт считает, что интерес к санному спорту в России после успешно проведенного в Сочи чемпионата мира должен значительно вырасти. Как сообщила Гарт журналистам, ее сын, воочию наблюдавший за соревнованиями в течение трех дней, решил стать саночником.

Сборная России победила в общекомандном зачете на чемпионате мира, завоевав восемь наград - пять золотых, две серебряные и бронзовую. Второе место заняла сборная Германии (2-1-2), третьими стали австрийцы (0-2-1). Чемпионат мира стартовал 14 февраля тремя спринтерскими гонками, в субботу были разыграны медали в соревнованиях экипажей саней-двоек, в воскресенье прошли соревнования мужчин-одиночников. Завершился турнир вечером воскресенья командной гонкой.

"Сейчас нашей главной задачей было успешное проведение турнира, - сказала Гарт. - И я считаю, что мы с ней справились, потому что у нас отличная организация соревнований, лед на трассе был в идеальном состоянии благодаря айс-мастерам, которые круглосуточно над ним колдовали. У нас была отличная фан-зона, все веселились и танцевали, дети катались на санках. Даже мой сын, увидев все это, захотел сегодня стать саночником".

"Я очень хочу, чтобы после этого чемпионата многие дети захотели стать саночниками. Президент Международной федерации санного спорта Йозеф Фендт лично поблагодарил меня за проведение этого чемпионата и отметил его отличную организацию, он сказал, что все спортсмены довольны. Я очень рада, что у меня есть такая хорошая команда, которая сделала очень много кропотливой работы, чтобы чемпионат мира состоялся", - добавила она.

Следующий чемпионат мира по санному спорту пройдет в начале февраля 2021 года в канадском Уистлере.