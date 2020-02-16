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ЧМ по санному спорту в Сочи

Чудинов: саночники РФ должны забыть победы на домашнем ЧМ ради дальнейшего прогресса

Сборная России победила в общекомандном зачете на чемпионате мира по санному спорту, завоевав пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медали

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Саночники сборной России должны забыть успешные результаты, показанные на чемпионате мира в Сочи, чтобы прогрессировать в дальнейшем. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер российской команды Сергей Чудинов.

"Сохранить на будущее уровень результатов, который мы показали в Сочи, очень просто. Нужно забыть вообще о том, что здесь с тобой было, нужно так же упорно работать, с полной самоотдачей и не оглядываться при этом назад. Только тогда ты будешь лучшим, только тогда ты будешь чемпионом", - сказал Чудинов.

"Что касается неудачи Екатерины Катниковой (в эстафете российская сборная, в состав которой вошли Катникова, Роман Репилов, а также Александр Денисьев и Владислав Антонов, была дисквалифицирована из-за неправильной передачи эстафеты - прим. ТАСС), то, конечно, она расстроена, но что теперь поделать. У нас так сложилось, что последние эстафеты сборной России не даются: то по тачпаду промазываем, то двойка ошиблась. Значит, будем больше тренироваться, иного выхода я не вижу. Каждую тренировку буду отрабатывать эстафету, есть над чем работать еще, и потом все будет в порядке", - добавил он.

Чудинов назвал выступление сборной России в Сочи отличным и лучшим в истории. "Однозначно виден результат проделанной работы, система отлично выстроена, отличный коллектив, прекрасная атмосфера. Естественно, мы знаем, над чем нам нужно работать, потому что некоторые ребята не удовлетворены своими результатами", - подчеркнул главный тренер.

"Теперь нужно понять, как можно вернуть ребят в это состояние в нужный момент. Конечно, у нас есть очень много опытных спортсменов, но каждый год что-то меняется. Мы будем работать, анализировать, стремиться к максимуму и к новым достижениям, нам есть куда расти. А неудача в эстафете останется внутри нас таким свербящим чувством голода к большим достижениям и будет своеобразной прививкой от эйфории", - подытожил Чудинов.

Победная статистика

Сборная России победила в общекомандном зачете на чемпионате мира по санному спорту, завоевав восемь наград. На счету российских спортсменов пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медали. Только в двух гонках (экипажей-двоек у мужчин и в эстафете) россияне не смогли победить.

В мужском спринте первое место занял Роман Репилов, в женском - Екатерина Катникова. В одиночных санях они также оказались победителями. В спринтерской гонке в соревновании двоек лучшими стали Александр Денисьев и Владислав Антонов.

Серебряную медаль в женском спринте завоевала Татьяна Иванова, Денисьев и Антонов стали вторыми в соревновании двоек, а Виктория Демченко стала бронзовым призером в заезде одиночниц.

Второе место заняла сборная Германии (2-1-2), третьими стали австрийцы (0-2-1). Следующий чемпионат мира по санному спорту пройдет в начале февраля 2021 года в канадском Уистлере.

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ЧМ по санному спорту в Сочи
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