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Единая лига ВТБ

Сергей Иванов: организация Матча звезд Единой лиги ВТБ становится лучше с каждым годом

Почетный президент турнира положительно оценил тот факт, что игроки пришли на встречу с семьями
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организация Матча всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ с каждым годом становится лучше. Об этом ТАСС заявил почетный президент турнира Сергей Иванов.

Команда "Звезды мира" победила "Звезд России" со счетом 164:162 в Матче всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в воскресенье на "ВТБ-Арене" в Москве. Самым результативным игроком матча стал российский защитник подмосковных "Химок" Алексей Швед, набравший 42 очка. У "Звезд мира" больше всех очков на счету американского разыгрывающего ЦСКА Майка Джеймса (34).

"Этот матч прошел не хуже первых трех, это точно. Не хочется хвалить руководство лиги, имею в виду действующее, а не почетное, но организация с каждым годом все лучше и лучше, - сказал Иванов. - И то, что полный зал, и прекрасное шоу. Но больше всего мне понравилось, что игроки пришли с семьями, это здорово".

Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в четвертый раз. Первый подобный матч состоялся в 2017 году в Сочи, второй - в 2018 году в Санкт-Петербурге, в прошлом году он также прошел в Москве. Следующий матч состоится в 2021 году также на московской "ВТБ-Арене".

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