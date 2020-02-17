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Футбол в Италии

"Лацио" обыграл "Интер" в матче чемпионата Италии и вышел на второе место

Встреча завершилась со счетом 2:1
Чиро Иммобиле EPA-EFE/ANGELO CARCONI
Описание
Чиро Иммобиле
© EPA-EFE/ANGELO CARCONI

ТАСС, 17 февраля. "Лацио" со счетом 2:1 обыграл "Интер" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей голами отметились Чиро Иммобиле (50-я минута, с пенальти) и Сергей Милинкович-Савич (69). У проигравших отличился Эшли Янг (44), для которого забитый мяч стал первым в составе миланской команды.

"Интер" прервал беспроигрышную серию в национальном первенстве из 16 матчей, в предыдущий раз подопечные Антонио Конте уступили 6 октября 2019 года в домашнем матче против "Ювентуса" (1:2). "Лацио" не проигрывает в чемпионате на протяжении 19 встреч. В последний раз клуб из Рима потерпел поражение 25 сентября 2019 года, тогда подопечные Симоне Индзаги не смогли противостоять в гостях "Интеру" (0:1).

В турнирной таблице чемпионата "Лацио" вышел на второе место, набрав 56 очков. "Интер", имеющий в активе 54 очка, опустился на третью строчку. В следующем туре "Лацио" в гостях сыграет с "Дженоа" 23 февраля, "Интер" в этот же день примет "Сампдорию".

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