Смолов заявил, что доволен первым голом за "Сельту" и результатом матча с "Реалом"

ТАСС, 17 февраля. Российский футболист "Сельты" Федор Смолов рад, что смог впервые отличиться за свою новую команду в матче чемпионата Испании против мадридского "Реала". Об этом он написал в своем Instagram.

"Сельта" на выезде сыграла вничью с "Реалом" в матче 24-го тура чемпионата Испании со счетом 2:2. Арендованный зимой у московского "Локомотива" нападающий команды из Виго забил первый мяч после смены клуба, отличившись на седьмой минуте игры. Россиянин провел на поле 70 минут, после чего был заменен на полузащитника Дениса Суареса. Гости ушли от поражения благодаря голу также вышедшего на замену Санти Мины, результативный пас которому отдал Суарес.

"Доволен своим первым голом и результатом матча", - написал российский нападающий.

В комментариях к записи с забитым мячом Смолова поздравили теннисист Карен Хачанов, форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Монреаль" Илья Ковальчук, Российская премьер-лига, "Сельта", защитник испанской команды Уго Мальо.

Смолов стал 22-м россиянином, который отличился в испанском чемпионате. Он стал первым российским футболистом с 2003 года, который поразил ворота "Реала" на его домашнем стадионе в матче национального первенства. Смолов - десятый россиянин, который сумел забить мадридцам в чемпионате Испании.

"Сельта" занимает 17-е место в таблице национального первенства, имея в активе 21 очко. В следующем туре "Сельта" примет "Леганес" 22 февраля.