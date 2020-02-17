Гол Анисимова в овертайме принес "Оттаве" победу над "Далласом" в матче НХЛ

ТАСС, 17 февраля. "Оттава" обыграла "Даллас" со счетом 4:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Жан-Габриэль Пажо (8-я минута), Брэди Ткачук (19), Тайлер Эннис (50), в овертайме шайбу забросил российский нападающий Артем Анисимов (64). У гостей голами отметились Йон Клингберг (4), Стивен Джонс (19) и Джон Павелски (55).

Вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 42 из 46 бросков по своим воротам. Защитник хозяев Никита Зайцев, нападающий Владислав Наместников и форвард "Далласа" Денис Гурьянов не отметились результативными действиями. Нападающий гостей Александр Радулов не принял участия в матче из-за травмы. Анисимов набрал 15-е очко в 41 матче текущего сезона. На счету 31-летнего россиянина 11 шайб и 4 передачи.

"Даллас" лидирует в таблице Западной конференции, набрав 74 очка в 59 матчах. "Оттава" занимает предпоследнее, 15-е место на Востоке, в активе команды 51 очко в 59 играх. В следующем матче "Даллас" примет "Аризону" 20 февраля, "Оттава" днем ранее сыграет на своем льду с "Баффало".

"Питтсбург" победил дома "Детройт со счетом 5:1, форвард хозяев Евгений Малкин не отметился результативными действиями, совершив один бросок. Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал голевой пас в домашнем матче против "Бостона" (1:3). 28-летний хоккеист набрал 78 очков (29+49) в 57 матчах текущего сезона. Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 31 бросок из 33, он сменил в воротах Игоря Шестеркина, который пропускал встречу из-за травмы.

"Каролина" проиграла на своем льду "Эдмонтону" в овертайме со счетом 3:4, форвард хозяев Андрей Свечников отметился голевой передачей, набрав 54-е (23+31) очко в 58 матчах сезона. "Нью-Джерси" выиграл дома у "Коламбуса" со счетом 4:3 по буллитам. Один из бросков в послематчевой серии реализовал нападающий "Нью-Джерси" Никита Гусев. В текущем сезоне в его активе 33 (10+23) очка в 55 встречах. В других матчах дня "Анахайм" в гостях победил "Ванкувер" со счетом 5:1, "Нэшвилл" выиграл дома у "Сент-Луиса" - 2:1.