СМИ: Токийский марафон пройдет без бегунов-любителей из-за коронавируса

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Бегуны-любители не смогут принять участие в ежегодном Токийском марафоне, запланированном на 1 марта, из-за коронавируса. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

Организаторы приняли решение допустить к забегу только приглашенных спортсменов, профессиональных марафонцев и людей с ограниченными возможностями. К настоящему времени было подано около 38 тыс. заявок на участие в марафоне.

Общее число зараженных новым коронавирусом в Японии к настоящему времени составляет 415 человек. Большинство из них - пассажиры и экипаж американского круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"), который находится на карантине в порту японского города Иокогама.

Токийский марафон проходит ежегодно с 2007 года. В преддверии летней Олимпиады 2020 года власти Токио уделяют большое внимание проведению подобных спортивных мероприятий и обеспечению безопасности на них.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 1,7 тыс., выздоровели свыше 10,8 тыс., инфицированы 70,5 тыс. человек.