{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Сошников, Паскуале и Мерфи признаны лучшими игроками 21-й недели в КХЛ

Лучшим новичком стал нападающий "Ак Барса" Дмитрий Воронков

ТАСС, 17 февраля. Российский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Никита Сошников признан лучшим форвардом 21-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Сошников в трех матчах набрал 7 очков (5 шайб + 2 голевые передачи). Нападающий забрасывал шайбы во всех матчах прошедшей недели, отметившись хет-триком в игре с санкт-петербургским СКА (4:5 ОТ).

Лучшим вратарем недели стал канадский голкипер казахстанского "Барыса" Эдвард Паскуале, одержавший победы в двух гостевых матчах недели - с московским ЦСКА (3:2) и екатеринбургским "Автомобилистом" (4:2). В этих играх вратарь отразил 94,12% бросков по воротам при коэффициенте надежности 2,00.

Лучшим защитником признан канадский игрок "Нефтехимика" Райан Мёрфи, который вместе с нижнекамской командой выиграл во всех трех матчах недели и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности "+7".

Лучшим новичком стал 19-летний российский нападающий казанского "Ак Барса" Дмитрий Воронков, одержавший вместе с командой две победы в трех матчах недели. Форвард набрал в них 2 (1+1) очка. Его гол в гостевой встрече с рижским "Динамо" (2:1) стал победным. Воронков в среднем проводил на льду 14 минут 13 секунд.

Реклама на ТАСС
ЧМ по санному спорту в Сочи
Путин отметил великолепную физическую подготовку российских саночников на ЧМ в Сочи
Сборная России победила в общекомандном зачете на чемпионате мира по санному спорту, завоевав восемь наград
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС