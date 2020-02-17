Сошников, Паскуале и Мерфи признаны лучшими игроками 21-й недели в КХЛ

ТАСС, 17 февраля. Российский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Никита Сошников признан лучшим форвардом 21-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Сошников в трех матчах набрал 7 очков (5 шайб + 2 голевые передачи). Нападающий забрасывал шайбы во всех матчах прошедшей недели, отметившись хет-триком в игре с санкт-петербургским СКА (4:5 ОТ).

Лучшим вратарем недели стал канадский голкипер казахстанского "Барыса" Эдвард Паскуале, одержавший победы в двух гостевых матчах недели - с московским ЦСКА (3:2) и екатеринбургским "Автомобилистом" (4:2). В этих играх вратарь отразил 94,12% бросков по воротам при коэффициенте надежности 2,00.

Лучшим защитником признан канадский игрок "Нефтехимика" Райан Мёрфи, который вместе с нижнекамской командой выиграл во всех трех матчах недели и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности "+7".

Лучшим новичком стал 19-летний российский нападающий казанского "Ак Барса" Дмитрий Воронков, одержавший вместе с командой две победы в трех матчах недели. Форвард набрал в них 2 (1+1) очка. Его гол в гостевой встрече с рижским "Динамо" (2:1) стал победным. Воронков в среднем проводил на льду 14 минут 13 секунд.