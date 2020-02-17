Головин вошел в сборную 25-го тура чемпионата Франции по футболу по версии L'Equipe

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вошел в символическую сборную 25-го тура чемпионата Франции по версии журнала L'Equipe.

Россиянин отдал голевую передачу в победном для "Монако" матче против "Монпелье" (1:0), получив от издания за выступление в этой игре оценку 7. В нынешнем сезоне Головин дважды попадал в символическую сборную - по итогам 7-го и 13-го туров.

В составе "Монако" Головин в нынешнем сезоне провел 28 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. В клуб россиянин перешел летом 2018 года из московского ЦСКА, трансферная стоимость составила €30 млн.

После 25 туров "Монако" занимает пятое место в чемпионате Франции, набрав 38 очков. В следующем туре 22 февраля "Монако" сыграет в гостях с "Дижоном".