Спортсмены из Мордовии Васильева и Чепарев выиграли чемпионат России в ходьбе на 35 км

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Представители Мордовии Вера Васильева (Соколова) и Дементий Чепарев стали победителями командного чемпионата России в ходьбе на 35 км. Турнир стартовал в понедельник на трассе "Формулы-1" в Сочи.

Ходьба на 35 км открывала программу соревнований, также в понедельник будут разыграны медали у мужчин и женщин в ходьбе на 20 км, у юниоров и юниорок - в ходьбе на 10 км.

Васильева победила с результатом 2 часа 43 минуты 56 секунд. Второе место заняла Маргарита Никифорова (2:48.52), представляющая Мордовию и Кемеровскую область. Бронзовая медаль досталась Анастасии Калашниковой (2:49.04), выступающей за Мордовию и Удмуртию.

Многократный чемпион России Чепарев первенствовал с результатом 2:27.26, вторым стал представитель Москвы и Чувашии Кирилл Фролов (2:27.41), третьим - Сергей Шарыпов (2:28.14), выступающий за Мордовию и Удмуртию.