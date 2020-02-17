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Зорин: легкоатлет Иванов намерен вернуться в спорт после сокращения дисквалификации

Срок дисквалификации спортсмена истек 2 мая 2019 года

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Российский ходок Александр Иванов, срок дисквалификации которого сократил Спортивный арбитражный суд (CAS), намерен вернуться в спорт. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе выносливости Дмитрий Зорин.

Иванов был дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в октябре 2018 года на три года начиная с 2 мая 2017 года на основании отклонений в паспорте крови, его результаты в период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года аннулированы. Позднее Иванов подал апелляцию в CAS. В минувшую пятницу пресс-служба Спортивного арбитражного суда сообщила, что доказательства РУСАДА, подтверждающие отягчающие обстоятельства нарушения Иванова, и добавление на их основании одного года дисквалификации являются неправомерными. Таким образом, срок дисквалификации спортсмена истек 2 мая 2019 года.

"Иванов намерен вернуться в спорт. Он очень хотел выступить уже на командном чемпионате России, который стартовал в Сочи в понедельник. Однако времени на его дозаявку уже не оставалось", - сказал Зорин.

Иванову 26 лет, из-за дисквалификации на основании отклонений данных в паспорте крови спортсмен лишился золотой медали чемпионата мира 2013 года и серебряной награды первенства Европы 2014 года, а также серебряных медалей юниорского чемпионата Европы 2012 года и молодежного чемпионата Европы 2013 года. На счету Иванова золотая медаль чемпионата России 2015 года и серебро национального первенства 2016 года.

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