"Зенит" проведет товарищеский матч с "Шальке" 29 марта

ТАСС, 17 февраля. Российский футбольный клуб "Зенит" 29 марта проведет товарищеский матч против "Шальке" (Германия). Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Встреча пройдет в Гельзенкирхене на арене "Паркштадион", который примет первый матч после реконструкции. Игра начнется в 15:30 мск.

Ранее "Зенит" и "Шальке" дважды встречались в товарищеских встречах. В 2007 году победил немецкий клуб (2:1), в 2018-м с тем же счетом сильнее оказалась команда из Санкт-Петербурга.

После 22 туров "Шальке" находится на шестой позиции в чемпионате Германии, набрав 36 очков. В следующем туре 22 февраля "Шальке" примет "Лейпциг". "Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав 45 очков после 19 туров. В 20-м туре "Зенит" примет московский "Локомотив" 29 февраля.