Эльвира Хасанова стала победительницей чемпионата России в ходьбе на 20 км

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Эльвира Хасанова, представляющая Мордовию, выиграла командный чемпионат России в спортивной ходьбе на 20 км. Турнир стартовал в понедельник на трассе "Сочи-Автодром".

20-летняя Хасанова преодолела дистанцию за 1 час 26 минут 43 секунды. Второе место заняла еще одна представительница Мордовии Рейхан Каграманова (1:26.50). Третьей стала Марина Новикова из Москвы (1:27.25).

Хасанова в 2019 году стала серебряным призером чемпионата России на дистанции 20 км.

Чемпионат России завершится позднее в понедельник. На турнире осталось разыграть медали у юниоров и юниорок в ходьбе на 10 км.