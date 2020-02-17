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Летние олимпийские виды спорта

Эльвира Хасанова стала победительницей чемпионата России в ходьбе на 20 км

Второе место заняла представительница Мордовии Рейхан Каграманова, третьей стала Марина Новикова из Москвы

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Эльвира Хасанова, представляющая Мордовию, выиграла командный чемпионат России в спортивной ходьбе на 20 км. Турнир стартовал в понедельник на трассе "Сочи-Автодром".

20-летняя Хасанова преодолела дистанцию за 1 час 26 минут 43 секунды. Второе место заняла еще одна представительница Мордовии Рейхан Каграманова (1:26.50). Третьей стала Марина Новикова из Москвы (1:27.25).

Хасанова в 2019 году стала серебряным призером чемпионата России на дистанции 20 км.

Чемпионат России завершится позднее в понедельник. На турнире осталось разыграть медали у юниоров и юниорок в ходьбе на 10 км.

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Летние олимпийские виды спорта
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