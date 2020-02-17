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Футбол в России

Гендиректор ФК "Сочи": клуб еще не завершил зимнюю трансферную кампанию

Ранее клуб в соцсетях объявил о переходе в команду Александра Кокорина из "Зенита"

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Сочи" до закрытия зимнего трансферного окна в ночь на 22 февраля может подписать контракты еще с несколькими игроками. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

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Ранее в понедельник владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил ТАСС о том, что по итогам его встречи с генеральным директором "Зенита" Александром Медведевым совет директоров петербургского клуба одобрил трансферное соглашение с его клубом по аренде 28-летнего нападающего Александра Кокорина. Еще в ноябре 2019 года "Сочи" объявил о подписании контракта с 21-летним нападающим Эриком Варданяном, который в сезоне-2018/19, выступая за "Пюник", был признан лучшим игроком чемпионата Армении.

"Трансферная кампания еще не завершена, мы работаем над этим. Возможно, еще придут игроки. Работа в этом плане ведется", - сказал Рубашко, не став уточнять, идет ли речь о российских игроках или о легионерах.

"Сочи" проводит дебютный сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ). После 19 туров чемпионата России команда из Краснодарского края занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. В первом после зимней паузы 20-м туре она дома сыграет с тульским "Арсеналом". Игра состоится 1 марта.

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