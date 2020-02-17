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Футбол в Испании

Касильяс будет баллотироваться на пост главы Королевской испанской футбольной федерации

Выборы главы RFEF пройдут в 2020 году

ТАСС, 17 февраля. Бывший вратарь мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс примет участие в выборах в качестве кандидата на пост президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на запись игрока в своем Twitter.

"Да, я приму участие в выборах президента Королевской испанской футбольной федерации, - написал Касильяс. - Я уже проинформировал о своем решении президента "Порту", которому выражаю самую глубокую благодарность".

Выборы главы RFEF пройдут в 2020 году. Действующим президентом организации является Луис Рубиалес, который возглавляет организацию с 2018 года.

1 мая 2019 года Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки португальского "Порту", спустя шесть дней он был выписан из больницы, после чего в официальных встречах не участвовал.

Касильяс перешел в "Порту" в 2015 году из мадридского "Реала", воспитанником которого он является. В составе "Реала" он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира. Вместе с "Порту" игрок стал чемпионом Португалии и выиграл суперкубок страны. В составе сборной Испании Касильяс выиграл чемпионат мира (2010) и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).

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