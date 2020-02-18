Допинговый след. Как Россию хотят лишить победы на Олимпиаде в Сочи

В конце 2017 года дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно дисквалифицировала 42 российских участника Игр в Сочи. Основание — показания Григория Родченкова и украденная им база данных московской лаборатории.

Спортсмены оспорили наказания. 28 из них добились оправдательного вердикта. В их числе оказались олимпийские чемпионы Александр Легков и Александр Третьяков. Это позволило России сохранить первое место в медальном зачете.

При этом 11 спортсменов добились только частичной отмены наказания: их результаты на Играх в Сочи были аннулированы, но пожизненный бан на участие в Олимпиадах отменен. В их числе оказались олимпийские чемпионы по бобслею Александр Зубков и Алексей Воевода.

Решение не было вынесено по трем спортсменам. Ими как раз оказались три биатлонистки — Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова. На кону — два серебра Игр в Сочи (серебро Вилухиной в личной гонке и команды — в эстафете). Биатлонистки решили отложить рассмотрение их апелляций по двум причинам: они к тому времени уже завершили карьеры и не требовали ускоренного рассмотрения дел, в суде Нью-Йорка уже лежал их гражданский иск к Родченкову, которого они требовали признать лжецом.

С тех пор дело против Родченкова так и не сдвинулось с мертвой точки. Видимо, суд решил дождаться решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Слушания состоятся 2 и 3 марта. Биатлонистки планируют быть на суде, туда же в качестве свидетеля отправится бывший тренер Зайцевой и Романовой Вольфганг Пихлер.