Допинговый след. Как Россию хотят лишить победы на Олимпиаде в Сочи

Сейчас в российском биатлоне параллельно развиваются две истории. Причем давние истории. Первая — по линии Международного олимпийского комитета (МОК), вторую ведет Международный союз биатлонистов (IBU). Под подозрением пять топовых спортсменов, которые уже несколько лет как завершили выступления на профессиональном уровне. По мнению стороны обвинения, выступления не безгрешные.
Дела Зайцевой, Романовой, Вилухиной
В конце 2017 года дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно дисквалифицировала 42 российских участника Игр в Сочи. Основание — показания Григория Родченкова и украденная им база данных московской лаборатории.
Спортсмены оспорили наказания. 28 из них добились оправдательного вердикта. В их числе оказались олимпийские чемпионы Александр Легков и Александр Третьяков. Это позволило России сохранить первое место в медальном зачете.
При этом 11 спортсменов добились только частичной отмены наказания: их результаты на Играх в Сочи были аннулированы, но пожизненный бан на участие в Олимпиадах отменен. В их числе оказались олимпийские чемпионы по бобслею Александр Зубков и Алексей Воевода.
Решение не было вынесено по трем спортсменам. Ими как раз оказались три биатлонистки — Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова. На кону — два серебра Игр в Сочи (серебро Вилухиной в личной гонке и команды — в эстафете). Биатлонистки решили отложить рассмотрение их апелляций по двум причинам: они к тому времени уже завершили карьеры и не требовали ускоренного рассмотрения дел, в суде Нью-Йорка уже лежал их гражданский иск к Родченкову, которого они требовали признать лжецом.
С тех пор дело против Родченкова так и не сдвинулось с мертвой точки. Видимо, суд решил дождаться решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Слушания состоятся 2 и 3 марта. Биатлонистки планируют быть на суде, туда же в качестве свидетеля отправится бывший тренер Зайцевой и Романовой Вольфганг Пихлер.
Слепцова и Устюгов
Вторая допинговая история не связана с МОК, дела Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой вел IBU. Они были открыты еще в 2018 году, однако решения были опубликованы только в феврале 2020 года. Основание то же — данные проверки проб из базы данных московской лаборатории. Якобы в лаборатории проверка их проб выявила наличие запрещенных препаратов, однако этот факт удалось скрыть. При этом самих проб уже не существует, так что обвинение опирается только на базу данных лаборатории.
Велика вероятность, что опирается только на копию, которую в 2016 году выкрал Родченков. Пока не известно, использовал ли IBU оригинальную базу данных, которую получило Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале 2019 года и с которой российская сторона, по мнению организации, проводила манипуляции.
Устюгов и Слепцова обжалуют решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), дата слушаний пока не известна. Если их вина будет доказана, Устюгов лишится золота сочинских Игр в составе эстафеты. Вместе с ним золота лишатся Дмитрий Малышко, Алексей Волков и Антон Шипулин. Россия при этом потеряет первое место в медальном зачете домашней Олимпиады, она опустится на третье место.
Также против Устюгова ведется еще одно дело — по показаниям его биологического паспорта с 2010 по 2014 год. Если окажется, что он применял запрещенный метод, он лишится и олимпийского золота Ванкувера в масс-старте.
Чего ждать
Все финансовые затраты, связанные с этими делами, IBU предъявляет нынешнему руководству Союза биатлонистов России. И СБР не может отказываться от выплат, поскольку ему необходимо добиться восстановления своих прав. Без этого Россия и дальше не сможет принимать международные старты по биатлону.
Есть предположение, что IBU опубликовал решения по биатлонистам именно сейчас, чтобы у WADA были более весомые аргументы во время спора с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по делу о манипуляциях с той самой базой данных московской лаборатории. От решения по этому делу будет зависеть будущее российского спорта.
Если CAS встанет на сторону WADA, российские спортсмены на четыре года лишатся права выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под флагом России, страна не сможет принимать крупные международные соревнования.
На этом допинговые истории в биатлоне и других видах спорта могут не закончиться. WADA уже объявило, что после проверки оригинальной базы московской лаборатории под подозрение попали 298 спортсменов, и это не считая легкоатлетов, дела которых ведет независимый легкоатлетический департамент.
Артем Кузнецов