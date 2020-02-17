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Футбол в России

Кокорин дебютировал за "Сочи", выйдя на замену в товарищеском матче с "Динамо"

Ранее в понедельник сочинский клуб объявил о переходе форварда из "Зенита"

ТАСС, 17 февраля. Нападающий Александр Кокорин дебютировал в составе футбольного клуба "Сочи", за который он выступает на правах аренды до конца сезона. Игрок вышел на замену в начале второго тайма вместо Дмитрия Полоза в товарищеском матче с московским "Динамо".

Встреча началась в 17:00 мск, на данный момент "Динамо" ведет со счетом 1:0.

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"Сочи" объявил о переходе Александра Кокорина

Ранее в понедельник "Сочи" объявил о переходе Кокорина. 21 января пресс-служба "Сочи" сообщила о достижении договоренности по переходу форварда на правах аренды, на следующий день генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил ТАСС эту информацию, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что футболист не собирается уходить из петербургского клуба. До конца января нападающий находился на сборе с основным составом сине-бело-голубых, а в феврале продолжил подготовку к весенней части сезона-2019/20 в расположении "Зенита-2", который играет в третьем по силе дивизионе чемпионата России. 13 февраля Кокорин в составе второй команды "Зенита" отправился на сбор в Турцию, где в данный момент также находятся первая команда "Зенита" и "Сочи".

До перехода в "Зенит" форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015). Летом 2013 года он переходил в "Анжи", однако клуб из Махачкалы в то время поменял вектор развития, приняв решение расстаться с дорогостоящими футболистами. Не сыграв за команду из столицы Дагестана ни одного официального матча, через месяц он вернулся в столичный клуб.

За сборную России с 2011 по 2017 год Кокорин провел 48 матчей, забив 12 мячей. За это время в составе национальной команды он сыграл на чемпионате мира (2014) и двух чемпионатах Европы (2012, 2016). В сентябре 2013 года в матче отборочного турнира ЧМ-2014 против сборной Люксембурга нападающий отметился забитым мячом на 21-й секунде игры, став автором самого быстрого гола в истории национальной команды.

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