СМИ: Гвардиола останется в "Манчестер Сити", несмотря на отстранение клуба от еврокубков

ТАСС, 17 февраля. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не намерен покидать команду, несмотря на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду от выступления в еврокубках. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Би-би-си.

По информации телекомпании, 49-летний испанский специалист собирается до конца отработать действующий контракт, который истечет в июне 2021 года. Также желание остаться в команде изъявил нападающий Рахим Стерлинг.

Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушения финансового фэйр-плей, которые были совершены с 2012 по 2016 год. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн. Позднее "Манчестер Сити" заявил, что оспорит решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Гвардиола стал главным тренером "Манчестер Сити" летом 2016 года. Он дважды привел команду к победе в чемпионате Англии (2018, 2019), выиграл Кубок Англии (2019) и два раза Суперкубок Англии (сезон-2018/19, 2019/20).

"Манчестер Сити" занимает второе место в чемпионате Англии, набрав 51 очко после 25 игр, 19 февраля "Манчестер Сити" примет "Вест Хэм".