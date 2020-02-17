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Футбол в Англии

СМИ: Гвардиола останется в "Манчестер Сити", несмотря на отстранение клуба от еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два следующих сезона из-за нарушения финансового фэйр-плей

ТАСС, 17 февраля. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не намерен покидать команду, несмотря на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду от выступления в еврокубках. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Би-би-си.

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По информации телекомпании, 49-летний испанский специалист собирается до конца отработать действующий контракт, который истечет в июне 2021 года. Также желание остаться в команде изъявил нападающий Рахим Стерлинг.

Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушения финансового фэйр-плей, которые были совершены с 2012 по 2016 год. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн. Позднее "Манчестер Сити" заявил, что оспорит решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Гвардиола стал главным тренером "Манчестер Сити" летом 2016 года. Он дважды привел команду к победе в чемпионате Англии (2018, 2019), выиграл Кубок Англии (2019) и два раза Суперкубок Англии (сезон-2018/19, 2019/20).

"Манчестер Сити" занимает второе место в чемпионате Англии, набрав 51 очко после 25 игр, 19 февраля "Манчестер Сити" примет "Вест Хэм".

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