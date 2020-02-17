"Салават Юлаев" обыграл "Сочи" и вышел в плей-офф КХЛ

ТАСС, 17 февраля. Уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду победил "Сочи" со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Александр Кадейкин (51-я минута), Линус Умарк (59).

"Салават Юлаев" занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 66 очков после 59 матчей. "Сочи" находится на девятой позиции в Западной конференции, имея на своем счету 55 очков после 58 игр. В следующем матче 21 февраля "Салават Юлаев" в гостях сыграет с "Барысом" из Нур-Султана, на день раньше "Сочи" дома встретится с подмосковным "Витязем".

"Салават Юлаев" во всех сезонах выходил в плей-офф КХЛ с момента образования лиги в 2008 году. Уфимский клуб один раз выиграл Кубок Гагарина (2011).

Помимо уфимской команды, участие в плей-офф себе обеспечили действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА, петербургский СКА, московские "Динамо" и "Спартак", ярославский "Локомотив", "Йокерит" (Хельсинки), казанский "Ак Барс", омский "Авангард", "Барыс", екатеринбургский "Автомобилист" и новосибирская "Сибирь".