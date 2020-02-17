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Массовый спорт

Матыцин провел рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Бочаровым

В ходе встречи обсуждались вопросы развития физической культуры и спорта в регионе, а также совершенствования спортивной инфраструктуры
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Сообщается, что в ходе встречи обсуждались вопросы развития физической культуры и спорта в регионе, а также совершенствования спортивной инфраструктуры.

"Встреча прошла конструктивно, мы обсудили вопросы создания на территории Волгоградской области мощного, серьезного спортивного кластера. Многопрофильного кластера, который включает не только объекты, находящиеся в городе-герое Волгограде, но и спортобъекты, находящиеся на территории муниципальных образований. Особое внимание - развитию массового спорта и детско-юношескому спорту. Те предложения, которые сформировала Волгоградская область, поддержаны сегодня министром, уверен, что проекты, которые были обозначены, будут реализованы", - сказал Бочаров.

Отмечается, что в прошлом году регион освоил порядка 155 млн рублей на закупку оборудования для хоккея и спортивно-технологического оборудования для создания и модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, а также малых спортивных площадок и создания футбольных полей.

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