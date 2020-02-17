Бывшая первая ракетка мира Клейстерс уступила в дебютном матче после возобновления карьеры

ТАСС, 17 февраля. Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс проиграла в дебютном матче после возобновления игровой карьеры. 36-летняя спортсменка уступила испанке Гарбинье Мугурусе в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (ОАЭ).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (8:6) в пользу 26-летней испанки.

Для Клейстерс этот матч стал первым с 2012 года, когда она объявила о завершении карьеры. Бельгийка трижды становилась победительницей Открытого чемпионата США (2005, 2009, 2010), также на ее счету победа на Открытом чемпионате Австралии (2011). Всего она становилась победителем 41 турнира WTA. Клейстерс четырежды в карьере поднималась на первую строчку рейтинга WTA: дважды в 2003-м, по одному разу в 2006-м и 2011-м.

Мугуруса занимает 16-е место в рейтинге WTA. Она является победительницей Открытого чемпионата Франции (2016) и Уимблдона (2017), испанка семь раз выигрывала турниры WTA. В 2020 году Мугуруса сыграла в финале Открытого чемпионата Австралии, где уступила родившейся в Москве американке Софии Кенин.