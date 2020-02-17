Бой между боксерами Гассиевым и Форрестом будет показан в прямом эфире на Первом канале

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Первый канал проведет прямую трансляцию боксерского поединка между россиянином Муратом Гассиевым и американцем Джерри Форрестом. Об этом ТАСС сообщили в дирекции общественных связей канала.

Поединок пройдет в ночь на 1 марта во Фриско (США, штат Техас), начало трансляции в 01:50 мск. Также сообщается, что телеканал в прямом эфире покажет бой американца Майки Гарсии и его соотечественника Джесси Варгаса, который пройдет в рамках того же турнира, что и бой Гассиева.

Первый канал также покажет в прямом эфире мужскую эстафету на этапе Кубка мира по лыжам в Финляндии 1 марта, начало трансляции - 14:25 мск.

Мурат Гассиев впервые в карьере проведет поединок в супертяжелом весе. В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. На счету Форреста 26 побед (20 нокаутом) и три поражения.