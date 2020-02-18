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Лига чемпионов

Плей-офф футбольной Лиги чемпионов стартует двумя матчами

Во вторник пройдут встречи "Атлетико" - "Ливерпуль" и "Боруссия" (Дортмунд) - ПСЖ
Футболисты "Ливерпуля" AP Photo/Frank Augstein
Описание
Футболисты "Ливерпуля"
© AP Photo/Frank Augstein

ТАСС, 18 февраля. Стадия плей-офф главного футбольного турнира Европы стартует во вторник двумя матчами. Первые встречи Лиги чемпионов в 2020 году пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля.

Россию в турнире на групповой стадии представляли петербургский "Зенит" и московский "Локомотив". Оба клуба заняли четвертые места в своих квартетах и не вышли в плей-офф. Выступавшие в Лиге Европы "Краснодар" и московский ЦСКА тоже не смогли пробиться в весеннюю стадию еврокубков, а московский "Спартак" и тульский "Арсенал" не попали в основную стадию второго по значимости турнира. Впервые с 2002 года Россия осталась без клубов в весенней части соревнований.

В первый игровой день 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде встретятся действующий чемпион турнира английский "Ливерпуль" и испанский "Атлетико", во втором матче немецкая "Боруссия" из Дортмунда дома примет французский ПСЖ. В среду итальянская "Аталанта" на своем поле сыграет с испанской "Валенсией", в составе которой выступает полузащитник сборной России Денис Черышев, в другой встрече дня финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов английский "Тоттенхэм" в Лондоне будет противостоять немецкому "Лейпцигу". На следующей неделе состоятся матчи "Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия), "Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания), "Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия) и "Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия). Ответные встречи этой стадии еврокубка запланированы на 10, 11, 17 и 18 марта.

Главные открытия группового турнира Лиги чемпионов

На предварительном раунде больше всех удивила "Аталанта", которая проводит первый сезон в основной сетке Лиги чемпионов. Итальянский клуб, который в текущем розыгрыше чемпионата страны после 24 туров занимает четвертое место, позволяющее выступить в главном еврокубке в сезоне-2020/21, в группе играл с английским "Манчестер Сити", украинским "Шахтером" и хорватским "Динамо" (Загреб). Команда из Бергамо, проводящая домашние матчи Лиги чемпионов в Милане на стадионе "Сан-Сиро", стала второй, опередив на одно очко коллектив из Донецка благодаря выездной победе в шестом туре (3:0). "Шахтер" в том матче устраивала ничья для выхода в плей-офф.

Открытием групповой стадии среди футболистов стал 19-летний норвежский нападающий Эрлинг Холланд, выступавший за австрийский "Зальцбург". В шести матчах он забил семь мячей, поражая ворота соперников в пяти первых встречах группы. Зимой Холланд перешел в дортмундскую "Боруссию", где в пяти играх отметился восемью голами.

17-летний полузащитник "Барселоны" Ансу Фати в декабре прошлого года, забив мяч в ворота итальянского "Интера" (2:1), стал самым молодым автором гола в истории турнира. На момент той встречи ему было 17 лет и 40 дней. Если в плей-офф, финал которого состоится 30 мая в Стамбуле, он забьет мяч, то станет самым молодым автором гола в истории на этой стадии турнира. На данный момент достижение принадлежит нападающему Бояну Кркичу, который забил в выездном матче 1/4 финала против немецкого "Шальке" (1:0), он сделал это в возрасте 17 лет и 218 дней.

Призрачная надежда "Манчестер Сити"

14 февраля Арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов (CFCB) приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на следующие два сезона из-за нарушения финансового фейр-плей. В заявлении УЕФА отмечается, что "Арбитражная палата, рассмотрев все доказательства, установила виновность клуба. "Манчестер Сити" допустил серьезные нарушения правил лицензирования клубов УЕФА и финансового фейр-плей, завысив свои спонсорские доходы на счетах и в информации о безубыточности, представленной УЕФА в период с 2012 по 2016 год". Также английская команда оштрафована на €30 млн.

Руководство "Манчестер Сити" заявило о намерении обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). На официальном сайте клуб назвал процесс вынесения решения предвзятым. Если CAS поддержит решение футбольных властей Европы, то сезон-2019/20 станет для клуба последним в еврокубках на ближайшие два года.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе. Для арены, построенной в 2002 году, решающий матч главного клубного турнира Европы станет вторым в истории. В 2005 году на этом стадионе "Ливерпуль" обыграл итальянский "Милан" в серии пенальти, уступая после первого тайма со счетом 0:3.

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